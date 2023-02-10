Ректор и хоккеист стали сопредседателями ярославского ОНФ

Олимпийский чемпион по хоккею, член общественной палаты региона Андрей Коваленко и ректор ЯГМУ, академик РАН Александр Хохлов стали сопредседателями регионального исполкома «Народного фронта». Теперь количество сопредседателей увеличилось с трех до пяти.

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Господин Коваленко занимается сбором и доставкой помощи российским военнослужащим и населению Донбасса, а господин Хохлов будет курировать вопросы доступности и качества медицинской помощи.

Также представители движения сформулировали предложения губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву по улучшению качества жизни. «Народный фронт» обратил внимание господина Евраева на необходимость обеспечения ФАПов интернетом и предусмотрения в контрактах с проектными организациями ответственности за ошибки. Также эксперты ОНФ призвали перевести часть разбитых дорог местного значения, на ремонт которых не хватает средств, в категорию дорог с переходным покрытием. Отмечается, что дороги с переходными типами покрытия проще в содержании, их ремонт гораздо менее затратен для бюджета.

Напомним, кроме Андрея Коваленко и Александра Хохлова сопредседателями ОНФ являются руководитель регионального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунальных услуг Татьяна Бородина, главный врач детской поликлиники №3 Ярославля Ирина Комарова и директор по региональной политике научно-производственного предприятия «Пожарные промышленные технологии» Анатолий Упадышев.

Народный фронт – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи Народного фронта – контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.

Алла Чижова