Первая ракетка России Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира WTA

Первая ракетка России Дарья Касаткина проиграла в 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби теннисистке из Китая Чжэн Циньвэнь со счетом 1:6, 2:6. Матч продлился 1 час 19 минут.

Суммарно за два сета российская теннисистка смогла выиграть три гейма и не сделала ни одного эйса. В ходе матча она совершила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. Чжэн Циньвэнь сделала четыре эйса и реализовала четыре брейк-пойнта. На ее счету ни одной двойной ошибки.

Турнир WTA 500 в Абу-Даби проходит с 6 по 12 февраля. В 1/4 финала турнира прошли две участницы из России — Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова.

Лусине Баласян