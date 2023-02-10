Курорты Кубани с начала года посетили 680 тысяч человек

С начала 2023 года курорты Кубани посетили более 680 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Еще 400 тыс. человек посетило наши курорты в качестве однодневных экскурсантов, без размещения в гостиницах. Эти показатели соответствуют уровню прошлого года»,— отметил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий.

В межсезонье в регионе для туристов доступны 2 тыс. отелей, гостиниц и пансионатов. В настоящее время большинство мест размещения приступили к подготовке к новому летнему сезону. Летом на Кубани для туристов предусмотрены 10 тыс. санаториев и гостиниц общей вместимостью 550 тыс. мест. В настоящее время загрузка черноморских курортов составляет 60%.

Третьим по популярности внутренним направлением для зимнего отдыха в период новогодних праздников стал Сочи. На курорт пришлось 5% всех бронирований по России в январе текущего года.

Анастасия Донскова

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