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Philips представила наушники для улучшения сна

Компания Philips представила новые наушники — модель N7808, созданная совместно с брендом Kokoon, адресована людям с нарушением сна. Стоимость Philips N7808 на стадии предзаказа составит $175, а после выхода наушников в продажу цена вырастет до $250.

Арматурные наушники-вкладыши имеют толщину 6 мм, что позволяет им оптимально располагаться в ухе и не мешать в процессе сна, особенно если пользователь предпочитает лежать на боку. Большая часть элементов вынесена в отдельный модуль, располагающийся на шее. Встроенный аккумулятор обеспечивает до десяти часов работы без подзарядки.

Заявлено, что встроенные датчики позволяют N7808 отслеживать режим сна, чтобы адаптировать передачу звука и автоматически гасить звук, когда пользователь засыпает. Во время сна наушники генерируют «белый шум», который снижает вероятность проснуться от внешних раздражителей. Акселерометры и оптический пульсометр внутри наушника отслеживают качество сна — собранные данные можно изучить и проанализировать в приложении для смартфона.

Максим Вершинин

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