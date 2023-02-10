Аренда жилья в Ростове-на-Дону за год подорожала на рекордные 23,5%

Стоимость долгосрочной аренды квартиры в донской столице с января 2022 года по январь 2023 года выросла на 23,5% — с 17 тыс. руб. до 21 тыс. руб. в месяц. Это самый высокий показатель роста цен на съемное жилье в стране, сообщает «Авито Недвижимость».

При этом, в столице соседнего региона – Краснодаре, стоимость аренды не поменялась. Цена составляет 20 тыс. руб. в месяц, как и год назад.

По данным сервиса, в среднем, стоимость долгосрочной аренды за год в стране выросла на 25%. В январе текущего средняя цена за съем – 25 тыс. руб. Самое дорогое жилье – в Москве (55 тыс. руб. в месяц), самое дешевое – в Челябинске (16 тыс. руб. в месяц).

Ранее сообщалось, что стоимость 1 кв. м. вторичного жилья в Ростове-на-Дону за год выросла на 14,7%.

Анастасия Назарова