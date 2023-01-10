В Ростове цены на вторичное жилье в 2022 году выросли на 14,7%

Стоимость 1 кв. м. вторичного жилья в Ростове-на-Дону в декабре прошлого года составила 95,5 тыс. руб., что на 14,7% выше, чем в январе 2022 года. Об этом пишет «РБК Недвижимость» со ссылкой на исследование консалтинговой компании SRG.

В последний месяц в 50-ти крупнейших городах России наблюдается снижение стоимости жилья, но цены по-прежнему выше уровня начала прошлого года. К таким выводам пришли специалисты компании, изучившие ситуацию с помощью автоматизированной системы оценки недвижимости SRG, основанной на искусственном интеллекте и математических алгоритмах машинного обучения.

Наибольший рост зафиксирован в Кемерово, где цена выросла с января по декабрь на 31,13% — до 85 тыс. руб. Минимальное повышение выявили в Краснодаре: 0,97%, до 106,7 тыс. руб. Также среди крупных южных городов в рейтинг вошел Ставрополь, где цены за 12 месяцев выросли на 15% — до 86,5 тыс. руб.

Единственным городом, где цены снизились на 0,89% стал Сочи.

Ранее сообщалось, что Ростов-на-Дону занял восьмое место в рейтинге городов с самой высокой стоимостью арендной недвижимости.

Анастасия Назарова