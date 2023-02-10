Директор петербургского Русского музея Владимир Гусев ушел с должности

Директор Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге Владимир Гусев сложил с себя полномочия руководителя, сообщила сегодня, 10 февраля, «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу учреждения. В музее он останется в почетной должности президента. О возможных кандидатурах на пост в учреждении не сообщили.

«Владимир Гусев занял должность президента Русского музея. Плановый переход Владимира Александровича на эту почетную должность произошел в соответствии с его личным обращением в Минкультуры России и связан с завершением трудового контракта»,— цитирует издание собеседника в музее.

Временно исполнять обязанности руководителя Русского музея будет заместитель гендиректора по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова.

Искусствовед, доцент Владимир Гусев руководил Русским музеем с 1988 года. Под его руководством реализовывались такие проекты, как реставрация Летнего сада, Михайловского замка, Михайловского дворца, также открытие Культурно-выставочного центра Русского музея в Испании и оцифровка ценных рукописей и архивных документов совместно с библиотекой имени Ельцина.

Сергей Яркин, Санкт-Петербург