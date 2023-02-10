Одна из центральных котельных Лысьвы подала заявление о самобанкротстве

ООО «Привод-Теплоэнергоресурсы», управляющее одной из центральных котельных Лысьвы, подало в Арбитражный суд Пермского края заявление о собственном банкротстве. Об этом сообщило информагентство Ura.ru. По информации в картотеке суда, заявление поступило 26 января. Задолженность компании составляет 131,46 млн руб. Судебное заседание по проверке обоснованности заявления назначено 27 февраля.

Директор «Привод-Теплоэнергоресурсы» Андрей Клестов отказался комментировать ситуацию.

ООО «Привод-Теплоэнергоресурсы» зарегистрировано в 2002 году. Теплоисточник, находящийся в управлении общества — бывшая котельная ООО «Холдинговая Компания “Привод”» (ныне ООО «Электротяжмаш-Привод»). С конца 2010 года компания принадлежала Александру Захарову. В августе 2022 года ее единственным владельцем и директором стал господин Клестов, в прошлом директор лысьвенского МБУ «Комбинат благоустройства». По данным «СПАРК-Интерфакс», с 2019 года ООО «Привод-Теплоэнергоресурсы» несет убытки. В 2019-м чистый убыток общества составил 3,9 млн руб., в 2020 году — 15,3 млн руб., в 2021-м — 7,1 млн руб. В краевой арбитражный суд регулярно поступают иски от ПАО «Пермская энергосбытовая компания» и ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» о взыскании с «Привод-Теплоэнергоресурсы» долгов на разную сумму.

Сейчас в Лысьве проводится модернизация системы теплоснабжения. Для перехода от центрального теплоснабжения к распределенной генерации тепла здесь устанавливаются блочно-модульные котельные. Как ранее поясняли в краевом минЖКХ, обновление инфраструктуры обусловлено необходимостью уйти от неэффективных объектов теплоснабжения местных предприятий ООО «Привод-Теплоэнергоресурсы» и ООО «Лысьва-теплоэнерго», которые имеют высокий износ теплоисточников и стоимость транспортировки ресурса.