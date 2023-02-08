Смольный заплатит за мероприятия ко Дню России и Дню народного единства более 17 млн рублей

В 2023 году на субсидии для некоммерческих организаций, которые получат право организовывать торжественные и развлекательные мероприятия в Санкт-Петербурге ко Дню России и Дню народного единства, из городского бюджета будет направлено 17,4 млн рублей. Конкурсный отбор организаций объявил городской комитет по культуре.

«Размер субсидии производится исходя из необходимости проведения двух праздников и стоимости услуг по организации и проведению одного праздника в размере 8,73 млн рублей»,— говорится в тексте официального положения о конкурсе, опубликованном на сайте правительства Петербурга.

Участники могут подавать заявки на конкурс до 2 марта. В конкурсе могут принимать участие любые организации, кроме муниципальных и государственных.

Смольный субсидирует городские праздники четвертый год подряд. В предыдущие года победителем аукциона становилось НКО «Звезда надежды». В нынешнем году, как рассказали в организации «Деловому Петербургу», решение об участии в конкурсе еще не принималось.

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