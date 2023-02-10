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Коммерсантъ FM
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Лучшие автомобильные фото недели

Яркие кадры и события 6 — 10 февраля

Bentley Bentayga на аукционе во Флориде, суперкары Lamborghini на горнолыжном курорте в Италии, Ford Bronco на внедорожной гонке в Калифорнии и другие события недели — в фотогалерее «Автопилота».

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Lamborghini восьмой год подряд устраивают в Ливиньо, горнолыжном курорте на севере Италии, тест-драйв всего модельного ряд на заснеженной трассе замерзшего озера

Lamborghini восьмой год подряд устраивают в Ливиньо, горнолыжном курорте на севере Италии, тест-драйв всего модельного ряд на заснеженной трассе замерзшего озера

Фото: Lamborghini

Прототипы обновленного Porsche Cayenne на ездовых испытаниях в Финляндии

Прототипы обновленного Porsche Cayenne на ездовых испытаниях в Финляндии

Фото: Porsche

MINI Cooper S Countryman ALL4 Untamed Edition в время тест-драйва в Лапландии

MINI Cooper S Countryman ALL4 Untamed Edition в время тест-драйва в Лапландии

Фото: Mini

Автосалон Geely в Донецке

Автосалон Geely в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Ford Bronco, подготовленный спортивным подразделением Ford Performance, во время гонки King of the Hammers с самой сложной в Америке трассой, проходящей по бездорожью и сочетающей в себе скоростные участки в пустыне с экстремальными горнами отрезками

Ford Bronco, подготовленный спортивным подразделением Ford Performance, во время гонки King of the Hammers с самой сложной в Америке трассой, проходящей по бездорожью и сочетающей в себе скоростные участки в пустыне с экстремальными горнами отрезками

Фото: Ford

Компания Lamborghini представила эксклюзивные суперкары Invencible и Autentica (на фото), которые станут последними автомобилями бренда с бензиновым двигателем V12

Компания Lamborghini представила эксклюзивные суперкары Invencible и Autentica (на фото), которые станут последними автомобилями бренда с бензиновым двигателем V12

Фото: Lamborghini

Первый экземпляр модели Bentley Bentayga EWB от ателье Mulliner продали за миллион долларов на благотворительном аукционе винного фестиваля Naples Winter Wine Festival, который ежегодно проводится в Неаполе, штат Флорида

Первый экземпляр модели Bentley Bentayga EWB от ателье Mulliner продали за миллион долларов на благотворительном аукционе винного фестиваля Naples Winter Wine Festival, который ежегодно проводится в Неаполе, штат Флорида

Фото: Bentley

Сбор гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции в Центре помощи при стихийных бедствиях в Анталии

Сбор гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции в Центре помощи при стихийных бедствиях в Анталии

Фото: Коммерсантъ / Владислав Кочетков  /  купить фото

Автомобиль на месте взрыва газа в жилом доме Новосибирска

Автомобиль на месте взрыва газа в жилом доме Новосибирска

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Польское подразделение BMW Group выиграло крупнейший тендер в истории полиции этой страны — 503 мотоцикла BMW R 1250 RT-P

Польское подразделение BMW Group выиграло крупнейший тендер в истории полиции этой страны — 503 мотоцикла BMW R 1250 RT-P

Фото: BMW Motorrad

Обладатель звезды Мишлен, шеф-повар Жюльен Дюма стал послом марки DS Automobiles и получил в пользование новый подключаемый гибридный автомобиль DS 7 E-TENSE

Обладатель звезды Мишлен, шеф-повар Жюльен Дюма стал послом марки DS Automobiles и получил в пользование новый подключаемый гибридный автомобиль DS 7 E-TENSE

Фото: DS

Бренд Mercedes-Maybach представил первую в своей истории гибридный седан — Mercedes-Maybach S 580 e

Бренд Mercedes-Maybach представил первую в своей истории гибридный седан — Mercedes-Maybach S 580 e

Фото: Mercedes-Maybach

Марка Volkswagen представила обновленные кроссоверы Atlas (на фото) и Atlas Cross Sport

Марка Volkswagen представила обновленные кроссоверы Atlas (на фото) и Atlas Cross Sport

Фото: Volkswagen

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Lamborghini восьмой год подряд устраивают в Ливиньо, горнолыжном курорте на севере Италии, тест-драйв всего модельного ряд на заснеженной трассе замерзшего озера

Фото: Lamborghini

Прототипы обновленного Porsche Cayenne на ездовых испытаниях в Финляндии

Фото: Porsche

MINI Cooper S Countryman ALL4 Untamed Edition в время тест-драйва в Лапландии

Фото: Mini

Автосалон Geely в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Ford Bronco, подготовленный спортивным подразделением Ford Performance, во время гонки King of the Hammers с самой сложной в Америке трассой, проходящей по бездорожью и сочетающей в себе скоростные участки в пустыне с экстремальными горнами отрезками

Фото: Ford

Компания Lamborghini представила эксклюзивные суперкары Invencible и Autentica (на фото), которые станут последними автомобилями бренда с бензиновым двигателем V12

Фото: Lamborghini

Первый экземпляр модели Bentley Bentayga EWB от ателье Mulliner продали за миллион долларов на благотворительном аукционе винного фестиваля Naples Winter Wine Festival, который ежегодно проводится в Неаполе, штат Флорида

Фото: Bentley

Сбор гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции в Центре помощи при стихийных бедствиях в Анталии

Фото: Коммерсантъ / Владислав Кочетков  /  купить фото

Автомобиль на месте взрыва газа в жилом доме Новосибирска

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Польское подразделение BMW Group выиграло крупнейший тендер в истории полиции этой страны — 503 мотоцикла BMW R 1250 RT-P

Фото: BMW Motorrad

Обладатель звезды Мишлен, шеф-повар Жюльен Дюма стал послом марки DS Automobiles и получил в пользование новый подключаемый гибридный автомобиль DS 7 E-TENSE

Фото: DS

Бренд Mercedes-Maybach представил первую в своей истории гибридный седан — Mercedes-Maybach S 580 e

Фото: Mercedes-Maybach

Марка Volkswagen представила обновленные кроссоверы Atlas (на фото) и Atlas Cross Sport

Фото: Volkswagen

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