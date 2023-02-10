Открытий ждать недолго

Дуэт шеф-поваров и рестораторов Артема Лосева и Виталия Истомина дополнил коллекцию успешных проектов еще несколькими знаковыми ресторанами и не собирается останавливаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Истомин и Артем Лосев

Фото: Георгий Кардава Виталий Истомин и Артем Лосев

Фото: Георгий Кардава

Рестораны Loona и Patriki в 2022 году стали новыми точками притяжения не только продвинутой молодежи, но и бизнес-аудитории, бомонда, всех интересующихся современной гастрономией.

В этом году на Патриках Артем Лосев и Виталий Истомин планируют открыть еще несколько проектов, а их цель — три-четыре новых ресторана в 2023 году.

«Мы стараемся занимать ниши, которые еще не заняты. Сейчас на Патриках, я считаю, нет достойного азиатского ресторана, и мы собираемся это совсем скоро исправить»,— говорит Виталий Истомин.

Азиатский ресторан с авторской кухней откроется вместо продуктового магазина «Вкусвилл» в самом начале Большой Бронной. «Это будет наше собственное видение азиатской кухни, не классическое»,— добавляет господин Истомин.

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Просчитать успех ресторана, как показала практика, не может ни один даже самый опытный ресторатор. Но все же этот вопрос хочется задать каждому из них: в чем, собственно, залог успеха?

«У нас есть насмотренность: мы много путешествуем, анализируем, вдохновляемся, но что я считаю самым важным — мы находимся в диалоге с нашей аудиторией, тонко ее чувствуем. Мы не просто повара, сейчас мы рестораторы, и это дает нам возможность контролировать все этапы работы»,— говорит Артем Лосев. «Конечно, очень важны правильное позиционирование и команда. У нас она сложилась, у нее даже есть название — Ava team — это ресторатор Антон Пинский, шефы-рестораторы Артем Лосев и Виталий Истомин, PR-менеджер Анна Бойко»,— добавляет он.

Ребята много экспериментируют, их кухню нельзя отнести к какому-то одному течению. У них сложился свой узнаваемый стиль, а их основная цель — готовить вкусную еду. Что важно: кухня Лосева—Истомина современная и подходит на каждый день. Чего только стоят суши без риса из кафе Patriki, которые не только вкусные, но еще и очень фотогеничные, и пицца без теста в Loona.

«Самое сложное — не просто, чтобы к тебе пришли в новый ресторан, но возвращались снова и снова»,— говорит Виталий Истомин.

Важно, что при всем очевидно дорогом антураже и деталях, включая кипенно-белые скатерти на каждом столе и самые премиальные локации в центре столицы, им удается сохранить адекватный ценник, и на выходе посетители получают не шокирующий чек.

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Но все же основными ценностями остаются еда и вкус — ребята гордятся именно ими. «Перед тем как открыть ресторан, мы делаем массу проработок, пробуем блюда еще задолго до того, как ресторан готов. Пиццу для Loona, например, мы отрабатывали два месяца: добавляли муку, семолу, соль, что-то, наоборот, убавляли. Мы знаем, чего мы хотим, и идем к финальным блюдам не за неделю»,— говорит господин Лосев.

«Я никогда не буду готовить блюда с продуктами, которые я не люблю. В этом моя честность перед собой и гостями: то, что я сам не ем, я не предложу гостям»,— отмечает господин Истомин.

Виталий и Артем мечтают открыть ресторан африканской кухни, потому что это для Москвы ново: микс экзотических специй, мяса и открытого огня. Уже сделаны первые проработки, ведется поиск бизнес-партнера для этой идеи.

Ольга Карпова