Суд по иску природоохранной прокуратуры обязал администрацию Таганрога ликвидировать 19 свалок

Суд удовлетоврил иск Ростовской межрайонной природоохранной прокуратуры с требованием к администрации Таганрога ликвидировать 19 свалок общей площадью 255 тыс. кв. м. вдоль Николаевского шоссе, сообщает пресс-служба ведомства.

В соответствии с решением суда, власти города обязаны ликвидировать свалочные очаги.

Также Следственным управлением Следственного комитета по Ростовской области возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) в связи с возникновением свалок.

Прокуратура контролирует расследование дела и исполнение решения суда.

Ранее сообщалось, что глава администрации Таганрога Михаил Солоницин не смог оспорить решение суда о назначении ему штрафа за мусор, брошенный рядом с Мариупольским шоссе. Градоначальника обязали выплатить 50 тыс. руб. за бездействие в ликвидации свалки.

Анастасия Назарова