Суд оставил в силе решение о штрафе в 50 тыс. рублей для главы администрации Таганрога

Ростовский областной оставил без удовлетворения жалобу главы администрации Таганрога Михаила Солоницина по делу о несанкционированной свалке в районе Мариупольского шоссе. Градоначальник не смог оспорить назначенный Росприроднадзором штраф в размере 50 тыс. руб., сообщает пресс-служба областного суда.

Напомним, по решению Межрегионального управления Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия главе администрации Таганрога был назначен штраф за бездействие в ликвидации захламления участка земли.

Градоначальник попытался оспорить это решение в судебном порядке, но Таганрогский городской суд поддержал позицию надзорного ведомства. Михаил Солоницин подал жалобу на данное решение в областной суд, но он оставил в силе решение таганрогского горсуда.

Анастасия Назарова