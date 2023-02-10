Глава Севастополя объяснил звуки стрельбы в городе учениями Черноморского флота

Глава Севастополя Михаил Развожаев объяснил звуки стрельбы в районе Артиллерийской бухты тренировками Черноморского флота РФ. Об этом господин Развожаев написал в Telegram.

«Идет плановое выполнение упражнений по стрельбе. В городе все спокойно»,— говорится в сообщении.

Днем ранее жители Севастополя пожаловались на громкие звуки в городе в ходе учений артиллерийских расчетов. Глава города отметил, что обстановка в городе под контролем. В начале 2023 года в Севастополе провели тренировку расчетов комплексов ПВО.

Анастасия Донскова

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