Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки тренировкой расчетов ПВО

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что громкие звуки, которые слышит население города, связаны с тренировкой расчетов комплексов ПВО. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вижу ваши сообщения насчет громких звуков. У наших военных сегодня тренировка расчетов комплексов ПВО: идет работа по учебным мишеням. В городе все спокойно»,— отметил Михаил Развожаев.

В Севастополе регулярно работают системы ПВО, которые сбивают беспилотники. Последний раз они сработали 2 января.

Татьяна Ручкина

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