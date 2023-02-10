Александр Тищенко снят с должности председателя правления банка «Зенит»

Акционеры банка «Зенит» на общем собрании 9 февраля заочно проголосовали за смену председателя правления. С этого дня вместо Александра Тищенко банком будет управлять его заместитель Сергей Кулаковкин.

Как сказано в сообщении на сайте банка от сегодняшнего дня, 10 февраля, господин Кулаковкин будет занимать пост председателя правления временно — до назначения акционерами нового руководителя кредитной организации.

Александр Тищенко был назначен на должность предправления «Зенита» в мае 2020 года. До этого он был главным управляющим директора банка. В состав руководства банка в должности старшего вице-президента он вошел в апреле 2018 года.

Сергей Кулаковкин занимал пост заместителя председателя правления «Зенита» с мая 2021 года. В «Зените» он начал работу в 2000 году.

Лусине Баласян