Крупное ДТП под Петербургом образовало затор на Новоприозерском шоссе

В Ленинградской области на Новоприозерском шоссе у деревни Вартемяги днем в пятницу, 10 февраля, произошло массовое ДТП с участием нескольких легковых автомобилей и грузового транспорта. Движение по трассе осложнено в обе стороны, на дороге копится пробка.

На кадрах из соцсетей видно, что дорогу перегородило не менее четырех легковых автомобилей и большегруз с прицепом, некоторые машины серьезно повреждены. Часть из них отогнали на обочину. Движение транспорта через место аварии осуществляется фактически по одной полосе.

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