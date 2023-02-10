Самарца заподозрили в хищении автомобиля BMW-X7 у своего друга

Возбуждено уголовное дело против самарца, который подозревается в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает региональное управление Следственнного комитета РФ.

По версии следствия, «не позднее января 2022 года подозреваемый путем обмана и злоупотребления доверием похитил автомобиль своего знакомого – BMW-X7 стоимостью 12 миллионов рублей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным следствия, владелец автомобиля сам передал подозреваемому ключи и документы от машины, после чего тот составил подложный договор купли-продажи, переоформил иномарку на себя и «распорядился по своему усмотрению».

Ранее в Сызрани было возбуждено уголовное дело о краже автомобиля. По данным следствия, машину угнал ульяновец, чтобы добраться до дома.

Сабрина Самедова