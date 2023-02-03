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Ульяновец угнал автомобиль в Сызрани, чтобы добраться до дома

В Сызрани возбуждено уголовное дело о краже автомобиля («п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ), сообщает региональное ГУ МВД. 

В начале января в полицию обратилась местная жительница, которая заявила, что неизвестный злоумышленник похитил у нее автомобиль «ВАЗ 2114» 2007 года выпуска, припаркованный недалеко от дома. 

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий угнанный автомобиль обнаружен сотрудниками уголовного розыска в одном из населенных пунктов Ульяновской области. При отработке лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за аналогичные преступления, оперативники установили подозреваемого»,— говорится в сообщении полиции. 

Подозреваемым оказался ранее многократно судимый за кражи и угон автомобилей 30-летний житель Ульяновской области.

Задержанный вину признал и объяснил, что в Сызрани находился проездом, а автомобиль похитил, чтобы добраться до дома. 

Ульяновцу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Имущество возвращено владелице.

Сабрина Самедова

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