Объем просроченной задолженности по автокредитам в Свердловской области достиг 1,6 млрд рублей

По итогам декабря 2022 года портфель просроченной задолженности по автокредитам в Свердловской области превысил 1,6 млрд руб., что на 168 млн руб. больше, чем было в начале года. При этом объем просроченной задолженности сроком более 90 дней составляет почти 1,57 млрд руб., следует из данных БКИ «Скоринг Бюро» и Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств. Об этом «Ъ-Урал» рассказали в инвестиционной компании «Флип».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Всего в регионе к началу 2023 года было просрочено около 5 тыс. контрактов по автокредитам – 8,53% от общего числа. В начале 2022 года просрочено было 4,98 тыс. контрактов (7,8%).

«80% автомобилей в кредит оформляют на сегмент масс-маркета. Практически каждый второй автокредит оформляется на такие марки, как Lada, Hyundai и Kia. В IV квартале к ним присоединились Haval и Geely. И именно на этот сегмент приходится большая часть дефолтов. Если мы говорим об автомобилях бизнес-класса, то здесь покупки чаще совершаются с использованием наличных средств. Кредит привлекается в том случае, если покупатель не хочет ‘’выдёргивать’’ деньги из оборота. При этом доля дефолтов по таким заемщикам меньше 1%»,– отметил управляющий партнер ГТК-Холдинг Александр Сагун.

В целом по России на конец 2022 года просрочка в сегменте автокредитования достигла уровня 5% как в денежном, так и в количественном выражении. Пока это приемлемый показатель, но участники рынка допускают, что он будет расти.

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