В Краснодаре двухвагонный трамвай сошел с рельсов после ДТП

В Краснодаре на пересечении улиц Красных Зорь и Чернышевского трамвай сошел с рельсов из-за столкновения с легковым автомобилем. Об этом сообщила пресс-служба МУП «КТТУ».

Авария произошла 10 февраля в 13:29. Трамвай следовал по маршруту №3, когда в один из его вагонов въехал легковой автомобиль. Сообщается, что пассажиры трамвая не пострадали. Водителю и пассажиру автомобиля оказали медицинскую помощь.

Из-за ДТП произошло нарушение трамвайного движения. В течение 1 часа и 10 минут вынуждено простояли трамваи №1, №2, №3 и №20.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram