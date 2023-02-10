ХК «Сочи» расторг контракт с канадским защитником Джо Морроу

Хоккейный клуб «Сочи» расторг контракт с канадским защитником Джо Морроу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

30-летний Джо Морроу подписал однолетнее соглашение с сочинским клубом в июле 2022 года и стал первым легионером команды в заявке на сезон 2022/23. В этом сезоне спортсмен в 31 матче отдал девять результативных передач при коэффициенте полезности «-15».

Канадский защитник ранее выступал в Континентальной хоккейной лиге за казахстанский «Барыс» и минское «Динамо». Кроме того, в Национальной хоккейной лиге он был участником клубов Boston Bruins, Montral Canadiens и Winnipeg Jets.

Татьяна Ручкина

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