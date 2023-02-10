В Краснодарский край пытались ввезти 8 тысяч литров нелегального пива

Сотрудники полиции пресекли провоз более 8 тыс. литров алкогольной продукции с «сомнительными» сопроводительными документами через стационарный пост «Успенское». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

Полицейские остановили большегрузный автомобиль «ДАФ» с полуприцепом под управлением 25-летнего водителя. В машине обнаружили пиво общим объемом 8,6 тыс. литров.

«Сопроводительные документы на алкогольную продукцию имели нарушения и вызвали сомнение в подлинности. Водитель с транспортом и перевозимым грузом были переданы в ОМВД России по Успенскому району для принятия процессуального решения»,— говорится в сообщении.

Тат Гаспарян

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