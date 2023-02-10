В Ярославской области объединят две районные больницы

Объединение двух районных больниц в Некрасовском районе Ярославской области пройдет без сокращения коек в стационарах. Об этом представитель регионального департамента здравоохранения заявила на заседании комитета Ярославской областной думы.

Заместитель директора департамента здравоохранения Ярославской области Наталья Морозова подтвердила, что запущен процесс объединения Некрасовской центральной районной больницы и ЦРБ в поселке Бурмакино.

«Единственный район, в котором существует два медучрежления районных, это Некрасовский. Принято решение, что должно быть одно юридическое лицо. Никакого сокращения медицинской помощи не будет. Как все специалисты в Бурмакино работали, так и будут работать. Также в Некрасовском. Профили коек и в том, и в другом учреждении, которые были – все остаются. Будут изменения только в управленческом аппарате», —заявила госпожа Морозова.

Депутат Ярославской областной думы Павел Исаев уточнил судьбу стационаров после объединения ЦРБ. «Есть мнение, что койки в стационаре в Бурмакино не настолько востребованы. Все койки останутся на 100 процентов?», — поинтересовался депутат.

В ответ заместитель директора департамента высказалась осторожно: «Есть мнение, что не настолько востребованы, но пока все остается в том же объеме», — сказала Наталья Морозова.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», реорганизация ждет и 4 больницы в Рыбинске.

Андрей Иванов