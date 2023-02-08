В Рыбинске объединяют больницы

Правительство Ярославской области планирует реорганизацию больниц в Рыбинске. К «Рыбинской городской больнице №1» будет присоединена «Городская больница №4», к «Городской больнице №2 им. Н.И. Пирогова» присоединят «Городскую больницу №3». Проекты постановлений о реорганизации учреждений размещены на портале правительства Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Рыбинска Фото: Администрация Рыбинска

«В настоящее время рассматриваются разные варианты развития медицинских организаций города Рыбинска и улучшения доступности медицинской помощи жителям города. Все они направлены на сохранение того же объема медпомощи населению, которое оказывается в настоящее время. Неисполнение объемов ведет к финансовым потерям и ухудшению доступности. Речь идет о приведении в нормативное состояние управленческого аппарата учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения»,— сообщили «Ъ-Ярославль» в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Ранее власти региона объявили об объединении больниц Некрасовского района.

Антон Голицын