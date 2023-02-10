В Ростове началась модернизация теплосетей стоимостью 3,8 млрд рублей

«Ростовские тепловые сети» приступили к модернизации сетей теплоснабжения, в рамках которой планируется инвестировать в обновление объектов инфраструктуры 3,8 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Работы по перекладке трубопроводов диаметром 500 мм начались на ул. 339-й Стрелковой дивизии. Завершить обновление участка протяженностью 700 м. планируют в этом году.

Также началась перекладка тепломагистрали в районе Мечникова-Юфимцева рядом с парком ДГТУ. Здесь заменят трубопровод протяженностью 480 м.

Отмечается, что инвестпроект по модернизации тепловых сетей ООО «Ростовские тепловые сети» предусматривает обновление в 2023-2024 годах 24 участков трубопроводов и реконструкцию насосной станции «Темерник». Из общей суммы инвестиций 3,02 млрд руб. выделены Фондом национального благосостояния.

Всего на модернизацию коммунальной инфраструктуры министерство ЖКХ Ростовской области рассчитывает направить в ближайшие два года 7,7 млрд руб.

Анастасия Назарова