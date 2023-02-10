Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростове началась модернизация теплосетей стоимостью 3,8 млрд рублей

«Ростовские тепловые сети» приступили к модернизации сетей теплоснабжения, в рамках которой планируется инвестировать в обновление объектов инфраструктуры 3,8 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Работы по перекладке трубопроводов диаметром 500 мм начались на ул. 339-й Стрелковой дивизии. Завершить обновление участка протяженностью 700 м. планируют в этом году.

Также началась перекладка тепломагистрали в районе Мечникова-Юфимцева рядом с парком ДГТУ. Здесь заменят трубопровод протяженностью 480 м.

Отмечается, что инвестпроект по модернизации тепловых сетей ООО «Ростовские тепловые сети» предусматривает обновление в 2023-2024 годах 24 участков трубопроводов и реконструкцию насосной станции «Темерник». Из общей суммы инвестиций 3,02 млрд руб. выделены Фондом национального благосостояния.

Всего на модернизацию коммунальной инфраструктуры министерство ЖКХ Ростовской области рассчитывает направить в ближайшие два года 7,7 млрд руб.

Анастасия Назарова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...