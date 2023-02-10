Суд в Ярославле взыскал с производителя фанеры 17 миллионов неуплаченных налогов

Ленинский районный суд Ярославля взыскал 17 млн руб. с учредителя ООО «Сангира+». Производитель фанеры не доплатил эту сумму в качестве налогов. Об удовлетворенном иске сообщает прокуратура Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ленинский районный суд Фото: Ленинский районный суд

Ранее в отношении руководителя ООО «Сангира+» было возбуждено уголовное дело по статье о неуплате налогов.

«В 2017-2019 гг. обвиняемый неоднократно готовил фиктивные расходные документы организации (счета-фактуры на поставку материалов из древесины от различных юридических лиц и документы об их оплате). В результате указанных действий искусственно сформированы расходы ООО на предпринимательскую деятельность и занижена соответствующая налогооблагаемая база», — отметили в прокуратуре Ярославской области.

Уголовное дело было закрыто Красноперекопским районным судом в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Тогда прокуратура обратилась с гражданским иском на возврат в бюджет РФ 17 млн руб. Иск был удовлетворен.

«По ходатайству прокурора в качестве обеспечительных мер суд наложил арест на несколько квартир, находящихся в собственности ответчика», —добавили в прокуратуре.

Решение суда пока не вступило в законную силу. Согласно картотеке арбитражного суда Ярославской области, ООО «Сангира+» было признано банкротом 29 марта 2021 года. В рассмотрении арбитража также находится иск учредителя компании к Федеральной налоговой службе.

Андрей Иванов