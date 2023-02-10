«Союзмультфильм» отсудил компенсацию с уфимской компании за образы героев мультфильма про Винни-пуха

Арбитражный суд Башкирии обязал уфимское ООО «Перспектива» выплатить 40 тыс. руб. в пользу киностудии «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм». В эту сумму суд оценил компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки «Винни-пух», «Пятачок», «Кролик» и «ослик Иа».

Киностудия «Союзмультфильм» является обладателем исключительных прав на изображение этих персонажей. В 2020 году между киностудией и ООО «Союзмультфильм» был заключен лицензионный договор, по которому общество получило исключительные лицензию на право использования мультипликационных фильмов золотой коллекции советской анимации.

Как следует из материалов дела, в 2021 году на уфимском сайте по продаже кондитерских изделий и кейтеринга были размещены изображения персонажей Винни-пуха, Пятачка и Иа. Суд счел, что изображения персонажей на сайте были сходны до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими истцам.

ООО «Перспектива» зарегистрировано в 2012 году в Уфе. Компания оказывает услуги по доставке продуктов питания и кейтеринговые услуги. Владелец — Азиз Касымов.

Влада Шипилова

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