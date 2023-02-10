Александр Бастрыкин требует довести до суда дело о нападении собак на людей в Саратовской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следственным органа Саратовской области завершать расследования уголовных дел о нападении бродячих собак на людей. Об этом сообщает СУ СК.

Следователи отмечают, что информация о нападении собак на людей поступает из разных населенных пунктах региона, среди пострадавших есть дети, ситуация в течение длительного времени не меняется, мер к отлову собак не принимается.

В региональном следственном управлении продолжается расследование уголовных дел, потерпевшими по которым признаны 27 человек.

Господин Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Саратовской области Анатолию Говорунову принять необходимые меры к завершению расследования уголовных дел и последующему их направлению в суд, а также представить доклад в том числе о принимаемых мерах к обеспечению безопасности граждан.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.

Марина Ковалева