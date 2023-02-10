Замначальника отдела межрайонной инспекции налоговой службы заподозрили во взяточничестве

Против заместителя начальника отдела межрайонной инспекции ФНС России № 11 по Самарской области расследуется уголовное дело о взяточничестве в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

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По версии следствия, в период с 2019 года по декабрь 2021 года «сотрудник налоговой службы получил от предпринимателя в несколько приемов взятку на общую сумму 214 тыс. рублей за общее покровительство и попустительство по службе».

Прокуратура внесла главе инспекции представление, по результатам рассмотрения которого замначальника уволили в связи с утратой доверия.

Ранее стало известно, что облсуд повторно рассмотрит дело экс-полицейского Вячеслава Хомских, который обвиняется в получении взятки на сумму свыше 22 млн руб.

Сабрина Самедова