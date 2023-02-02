Облсуд повторно рассмотрит дело экс-полицейского Вячеслава Хомских

Кассационная инстанция не согласилась с отменой приговора бывшему замглавы самарского управления МВД России — начальнику полиции Вячеславу Хомских. Она не нашла в решении апелляции доказательств предвзятости судьи Ирины Кузнецовой, которая ранее курировала процесс по делу экс-силовика. Об этом сообщает пресс-служба Шестого кассационного суда общей юрисдикции.

«Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФОТО ГУ МВД РФ по самарской области Фото: ФОТО ГУ МВД РФ по самарской области

Ранее Вячеслав Хомских был приговорен к десяти годам колонии строгого режима и штрафу на сумму свыше 89 млн руб. Он также лишился звания.

Бывший полицейский обвинялся в получении взятки на сумму свыше 22 млн руб. от местного организованного преступного сообщества (ОПС) «Законовские». За вознаграждение полковник полиции должен был покровительствовать преступному бизнесу.

После этого Вячеслав Хомских обжаловал приговор. Его защита утверждала, что выносившая решение судья Ленинского райсуда Ирина Кузнецова могла быть необъективна, так как ранее вела процесс по уголовному делу в отношении экс-замглавы регионального Управления Росгвардии Дмитрия Сазонова. Последний также обвинялся в получении взяток от «Законовских» и был приговорен к реальному лишению свободы.

В итоге облсуд согласился с позицией адвокатов Вячеслава Хомских. Уголовное дело в отношении него было направлено на новое рассмотрение.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Дело осужденного полицейского пересмотрят».

Георгий Портнов