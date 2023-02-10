Хит на долгие годы

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какие модели часов компании повторяют из года в год.

В популярной музыке есть такое понятие One Hit Wonder, то есть исполнитель одного хита. В часовом искусстве есть схожее явление, и нередко исполняют свой хит бренды долго и успешно многие годы. Например, бренд Perrelet, знаменитый своими часами с лопастями турбины, вращающимися со стороны циферблата. У бренда есть и другие коллекции, но вряд ли кто-то даже из часовых знатоков навскидку назовет их, а вот турбину знают многие.

Или, например, бренд Vogard Майкла Вогта. Главным его достижением было создание эффектной и простой системы временных зон — фишка была во вращающемся безеле. Какое-то время Вогт сам эксплуатировал придумку, а потом продал ее IWC Schaffhausen и прекратил деятельность собственного бренда.

Немного другая история у HYT. Все же узнаваемых коллекций у компании несколько, но все как одна построены по одному принципу: показывать время с помощью жидкостей, то есть это гидромеханические часы. Для индикации времени тут две помпы по краям капиллярной трубки, по которой передвигаются жидкости разных цветов. Существует HYT с 2012-го, так что этому One Hit Wonder уже 10 лет.