Назначили выборы депутатов еще в двух новообразованных округах Курганской области

В Курганской области выборы депутатов в образованных в 2022 году Варгашинском и Притобольном округах пройдут 23 апреля. Выдвижение кандидатов пройдет с 11 февраля по 7 марта, сообщают избиркоме региона.

Решения о проведении голосования на этой неделе приняли территориальные избирательные комиссия муниципалитетов. В обеих округах планируется определить по 15 депутатов представительных органов.

В 2022 году Курганская облдума Варгашинский и Притобольный районы преобразовали в муниципальные округа, в статусе которых они находились до 2004 года.