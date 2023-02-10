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обновлено 13:13

Здание пермского хлебозавода №1 выкупил продавец ДК им. Чехова

Департамент имущественных отношений администрации Перми подвел итоги конкурса по продаже находившегося в собственности города здания бывшего хлебозавода №1 на ул. Окулова, 73а. По информации на электронной площадке «Сбербанк-АСТ», где проходил аукцион, на участие в нем поступила одна заявка — от пермского предпринимателя Всеволода Юшкова. Он предложил за объект 38,7 млн руб. при начальной цене 28 млн руб. и был признан победителем конкурса.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Пятиэтажное здание хлебозавода является объектом культурного наследия регионального значения. Обязательным условием его продажи было проведение новым собственником реставрации объекта. Как следует из конкурсной документации господину Юшкову предстоит в течение трех лет восстановить фасады здания, заменить окна и двери, отремонтировать помещения и провести монтаж внутренних инженерных сетей и оборудования производственного корпуса и ректификационной башни.

Изначально имущественный комплекс бывшего хлебозавода №1 планировалось продать единым лотом. Однако затем само здание хлебозавода было решено выделить в отдельный лот, так как, являясь объектом культурного наследия, оно может продаваться только путем конкурса. Остальное имущество бывшего предприятия такого статуса не имеет и должно продаваться на аукционе. Его разделят еще на три лота: отдельными лотами будут продавать здания проходной и киоска, еще один лот будет включать крупный земельный участок с десятью постройками, расположенный за зданием хлебозавода. Эту территорию, как сообщалось ранее, планируется продать под комплексную застройку, включающую жилье, апартаменты, торговые объекты и офисы.

Всеволод Юшков не в первый раз приобретает значимые для города объекты. В 2013-2021 годах принадлежащее ему ООО «Яуза-Девелопмент» владело зданием бывшего клуба ВКИУ по ул. Окулова, 5. Компания планировала реконструировать его под дом с офисами, апартаментами и элитными квартирами, однако без разрешительной документации воплотить этот проект было нельзя. Позже краевые власти хотели выкупить здание под региональный Дом молодежи, но отказались от этой идеи, и сейчас новые собственники объекта сдают его в аренду. В 2020 году ООО «Недвижимость-Плюс», совладельцем которого является господин Юшков, приобрело здание ДК им. Чехова в Орджоникидзевском районе города. В конце 2022 года компания продала его городским властям за 74,7 млн руб.

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