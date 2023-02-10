Полиция Екатеринбурга провела рейд в Цыганском поселке

Сотрудники УМВД Екатеринбурга провели рейдовые мероприятия в Цыганском поселке, а также «работных домах» на ул. Танкистов, Скоростной, Грязнова, Котовского. В пресс-службе полиции пояснили, что целью операции был розыск лиц, причастных к преступной деятельности, скрывающихся от силовиков.

В результате для установления личности и проверки по учетам в полицию доставили около 30 человек. Силовики также собрали информация о людях, проживающих в «работных домах». Нарушителей по итогу обнаружено не было.

Впрочем, было выявлено несколько нарушений в соблюдении жителями Цыганского поселка ПДД. Так, у одних нет правд на вождение, у других страховки, а у третьих на автомобилях установлена тонировка.

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