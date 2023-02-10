Покинула пост глава контрольно-счетной палаты Курганской области

Председатель контрольно-счетной палаты Курганской области Наталья Кирилова оставила должность по собственному желанию. Ее отставку на внеочередном заседании приняли депутаты областной думы, сообщают в пресс-службе регионального парламента.

Наталье Кириловой 52 года. Она имеет высшее образование по специальности «Экономист и организатор сельскохозяйственного производства». С 1994 по 2006 годы занимала должности в отделении Федерального казначейства по Шумихинскому району. С 2006 по 2014 год руководила финансовым отделом администрации Шумихинского района, в 2014–2016 годах — филиалом Россельхозбанка в Шадринске. В 2016 году возглавила региональную контрольно-счетную палату.