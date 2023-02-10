«Газпром Арена» на матче «Зенита» может быть заполнена только на треть из-за Fan ID

Футбольный сезон возобновится менее чем через месяц, однако из-за Fan ID стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге может быть заполнен только на треть. Соответствующие документы в городе оформили 21 351 человек, в то время как вместимость арены составляет 68 тыс. зрителей.

С конца января за карточкой болельщика в центры Госуслуг обратились более 2 тыс. человек, сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи Петербурга.

«Fan ID это специальный номер, который хранится в личном кабинете на Госуслугах и используется для приобретения билета на матч. Без электронной карты болельщика билет на матчи Российской футбольной премьер-лиги купить не получится. После покупки билета также в личный кабинет приходит персонифицированный токен доступа в виде QR-кода, который и используется для входа на стадион»,— напомнили в Смольном.

1 декабря 2022 года «Ъ-СПб» писал, что Закон о Fan ID начал действовать на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге. Фанаты 15 из 16 футбольных клубов Российской премьер-лиги выступили против «дополнительного барьера на пути к стадиону» в виде паспорта болельщика.

Подробнее – в материале «No Fun — иди».

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