«Коллекция состоит всего из шести лотов»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, в какую сумму эксперты оценили «Круговое движение» Робера Делоне и «Вид на Мурнау с церковью» Василия Кандинского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Кандинский / Wikipedia Фото: Василий Кандинский / Wikipedia

Аукционный дому Sotheby’s проводит в Лондоне 1 марта крупнейшие торги современного искусства Modern Art Evening. Особую пикантность аукциону прибавит тот факт, что коллекция состоит всего лишь из шести лотов.

Предварительную оценку получили два. Огромный холст Робера Делоне «Rythme circulaire» («Круговое движение»), 254 на 301 см, написанное в Париже в 1937 году — 7-10 млн фунтов. И Поль Синьяк 1906 года, 73 на 92 см — 4-6 млн. Остальные четыре лота получили пометку «оценка по запросу». Это кубистическое, очень яркое полотно Пабло Пикассо 1938 года с изображением дочери — «Девочка с корабликом (Майя)». Огромный масляный диптих Герхарда Рихтера «Абстрактная картина» 1986 года, 260 на 400 см. — эксперты Sotheby’s называют именно это полотно топ-лотом вечера. И уникальная работа Эдварда Мунка «Танец на пляже (Фриз Райнхардта)». Эта темпера на холсте имеет размеры 90 на 402,6 см и датируется 1906-1907 годами.

Но наибольшее впечатление, на мой взгляд, производит ранний (1910 года) абстрактный пейзаж Василия Кандинского «Вид на Мурнау с церковью», 96 на 105,5 см. Это период, когда европейский экспрессионизм только начинался. У картины непростая судьба: она была реституирована, ранее принадлежала еврейским коллекционерам Джоанне Маргарет Стерн и Зигберту Сэмюэлю Стерну, текстильному магнату из Берлина, погибшему в Освенциме в 1944 году. Почти десять лет назад специалисты по реституции нашли картину в нидерландском Музее Ван Аббе в Эйндховене, где она находилась с 1951 года. Шесть лет судебных разбирательств, и вот в сентябре 2022 года полотно вернули наследникам Стернов, их 13.

Если работа достигнет даже нижней границы эстимейта, которая, по некоторым сведениям, составляет $45 млн, она станет самой дорогой аукционной продажей художника. Сейчас рекорд Кандинского составляет $41 млн, уплаченный за «Картину белыми линиями» (1913 год) в 2017-м на Sotheby’s в Лондоне.