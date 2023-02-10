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Коммерсантъ FM
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Лондонская биржа металлов нарастила запасы сырья из России

Запасы российского сырья на Лондонской бирже металлов (LME) растут, поскольку многие потребители из-за санкций не хотят покупать медь и никель из России, что снижает спрос. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на отчет LME.

Согласно материалам LME, в конце января 94% меди на складах биржи были российского производства по сравнению с 58% в конце октября — запасы приближаются к самому высокому уровню за последние десять лет. К концу января доля запасов первичного алюминия из России выросла до 41%, никеля — до 15,8%. Однако доля запасов алюминиевых сплавов из России снизилась до 8%.

В LME объяснили, что, несмотря на такие показатели, спрос на российские металлы сохраняется, поскольку их продолжают забирать со складов биржи.

В октябре 2022 года LME попросила участников рынка высказать сове мнение о том, стоит ли вообще хранить российский металл на своих складах. Однако в итоге запрещать закупки российского сырья биржа не стала. Руководство биржи заявило, что запрет «повлиял бы на клиентов больше, чем на саму LME» и что ограничения были бы «слишком сложными для реализации».

В сентябре агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что «Русал» может перенаправить поставки алюминия на азиатские склады LME из Владивостока, поскольку западные покупатели отказываются от покупок российского сырья.

Анастасия Ларина

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