Александр Бастрыкин поручил проверить возможный захват нижегородской дороги

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться с неправомерным переводом муниципальной дороги в деревне Непецино Нижегородской области в частную собственность. Об этом сообщили в официальном канале информационного центра СК.

По данным ведомства, в 2012 году гражданин якобы неправомерно выкупил часть дороги в деревню, и селяне не могут свободно подъехать к своим домам. Журналисты программы «Кстати» утверждают, что речь идет о бывшем депутате городской думы Нижнего Новгорода Вячеславе Монахове, который предложил местным жителям объезжать свои владения.

По этому поводу СУ СК по Нижегородской области уже проводило проверку, в возбуждении уголовного дела было отказано. Сейчас господин Бастрыкин поручил руководителю СУ СК Айрату Ахметшину возбудить уголовное дело и дорожить о расследовании.