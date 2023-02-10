CNN: на параде в Пхеньяне были как минимум 10 межконтинентальных баллистических ракет

На параде в честь 75-летия армии КНДР в Пхеньяне 9 февраля были продемонстрированы как минимум десять межконтинентальных баллистических ракет «Хвасон-17», которые способны нести ядерный боезаряд. Вероятно, там также были показаны трудно обнаруживаемые баллистические ракеты с твердотопливным двигателем. Об этом пишет CNN со ссылкой на подсчеты аналитиков.

Фотогалерея Военный парад в КНДР Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В параде приняли участие около 22 тыс. человек Фото: Reuters Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на параде Фото: Reuters Армия КНДР насчитывает около 1,3 млн военнослужащих Фото: Reuters Ким Чен Ын приветствует участников и зрителей парада Фото: Reuters На параде были показаны межконтинентальные баллистические ракеты, в том числе «Хвасон-17», беспилотники-«невидимки», реактивные системы залпового огня, новые танки, 152-миллиметровые самоходные артиллерийские установки. Также были представлены тактические ядерные подразделения Фото: Reuters Ким Чен Ын наблюдает за демонстрацией ракет Фото: Reuters В ходе торжественных мероприятий был развернут гигантский национальный флаг Фото: Reuters Военные размахивают флажками Фото: Reuters Праздничный салют Фото: Reuters Ранее, 7 февраля, Ким Чен Ын вместе с дочерью посетил жилье командующих Корейской народной армии в честь 75-летия ее основания Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 10 В параде приняли участие около 22 тыс. человек Фото: Reuters Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на параде Фото: Reuters Армия КНДР насчитывает около 1,3 млн военнослужащих Фото: Reuters Ким Чен Ын приветствует участников и зрителей парада Фото: Reuters На параде были показаны межконтинентальные баллистические ракеты, в том числе «Хвасон-17», беспилотники-«невидимки», реактивные системы залпового огня, новые танки, 152-миллиметровые самоходные артиллерийские установки. Также были представлены тактические ядерные подразделения Фото: Reuters Ким Чен Ын наблюдает за демонстрацией ракет Фото: Reuters В ходе торжественных мероприятий был развернут гигантский национальный флаг Фото: Reuters Военные размахивают флажками Фото: Reuters Праздничный салют Фото: Reuters Ранее, 7 февраля, Ким Чен Ын вместе с дочерью посетил жилье командующих Корейской народной армии в честь 75-летия ее основания Фото: Reuters Смотреть

«Похоже, появилось 10–12 межконтинентальных баллистических ракет "Хвасон-17". В общем, это больше пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, чем мы когда-либо видели на северокорейских парадах»,— сказал эксперт по ядерной политике Анкит Панда. По его словам, ракеты этого типа с ядерными боеголовками могут разрушить систему противовоздушной обороны США.

Эксперты CNN отмечают, что на параде КНДР также продемонстрировала макет новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты. По их оценке, ракета будет сложно обнаруживаемой и довольно мобильной, а также сможет нести ядерные боеголовки. При этом CNN отмечает, что пока КНДР не проводила тестовых запусков твердотопливной ракеты. Аналитики ожидают, что поставить ее на вооружение армии будет довольно трудно.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в 2022 году. За год КНДР провела рекордное число ракетных пусков, отмечает CNN. Северокорейские беспилотники также смогли проникнуть на территорию Южной Кореи. Кроме этого, КНДР объявила себя страной с ядерным оружием. США призывали КНДР к переговорам о денуклеаризации полуострова, однако Северная Корея от них отказалась. 31 января глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что США готовы применить ядерное оружие для защиты Южной Кореи. В КНДР заявили, что ответят США «своей сокрушительной ядерной мощью».

О ситуации на полуострове — в публикации «Ъ» «Разбор пролетов».

Олеся Павленко