В Самарской области предлагают прекратить доплаты к пенсии уехавшим из страны экс-госслужащим

В Самарскую губернскую думу внесен законопроект о приостановке действия закона о ежемесячной доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим госдолжности, должности государственной гражданской службы Самарской области в случае выезда на постоянное место жительства за пределы РФ. Прекратить выплаты предлагается до окончания СВО. С соответствующей законодательной инициативой вышел депутат Самарской губернской думы от КПРФ Максим Федоров.

Проект закона разработан для реализации отдельных социальных гарантий, поддержки устойчивого развития экономики Самарской области в условиях ухудшения ситуации из-за введения санкций и необходимостью получения дополнительных источников и перенаправления социальной помощи нуждающимся, а также семьям мобилизованных, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Автор инициативы подчеркивает, что указанная выплата является исключительно региональной: «Имеются случаи, когда эту выплату получают лица, которые не проживают в Самарской области и их заслуги перед народом региона остаются под большим вопросом».

Ани Айвазян