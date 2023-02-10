Кубань вошла в топ-3 регионов по объему ипотечных сделок в начале 2023 года

Краснодарский край стал вторым среди регионов России по объему ипотечных сделок в январе 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ДОМ.РФ.

За отчетный период Банк ДОМ.РФ выдал ипотечных кредитов на сумму около 13 млрд руб., что на четверть выше показателя января 2022 года.

«В топ-5 по объему сделок вошли Московский регион (4,8 млрд руб.), Краснодарский край (1,3 млрд руб.), Санкт-Петербург (1 млрд руб.), а также Новосибирская и Тюменская области»,— говорится в сообщении.

В фокусе внимания клиентов — частное домостроение с акцентом на таунхаусы и строительство домов своими силами, а в приоритете — «Льготная» ипотека.

По словам заместителя председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексея Косякова, фиксируется рост сделок по всем ипотечным продуктам. Жилищные условия за месяц улучшили 2,5 тыс. семей. Треть покупок, отметил господин Косяков, пришлась на индивидуальное жилищное строительство, в январе 2022 года этот показатель был на уровне 6%.

«Выросла популярность таунхаусов и ипотеки хозспособом — 25% и 13% в общем объеме выдач в сегменте ИЖС соответственно. Мы связываем это с летним расширением госпрограмм»,— добавил Алексей Косяков.

Драйверами спроса являются программы господдержки: «Льготной» ипотекой воспользовались 43% клиентов, а «Семейной» — 30%.

Тат Гаспарян

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