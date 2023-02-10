В Ярославской области сократилось ипотечное кредитование в 2022 году

В Ярославской области в 2022 году на 33% снизилось количество выданных ипотечных кредитов, а общий объем ипотечного кредитования сократился на 14% по сравнению с 2021 годом. Как сообщили «Ъ-Ярославль» в ярославском отделении Банка России, в 2022 году в регионе было выдано 9907 ипотечных кредитов (14881 годом ранее) на сумму 28,7 млрд руб. (33,4 млрд руб. годом ранее).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Спад наблюдался в апреле (404 договора) и далее в мае (241 выдача). Причина — в неопределенности на финансовом рынке. Июнь вновь показал подъем (473 договора) — люди отреагировали на снижение ставок и расширение льготных программ. А к декабрю мы достигли максимального количества выдач за месяц (1256)»,— рассказали в отделении Банка России по Ярославской области.

При этом средний размер ипотеки вырос по сравнению с 2021 годом с 2,2 до 2,6 млн руб.

Подробнее в материале «Ъ-Ярославль» «Новостройка уперлась в потолок».