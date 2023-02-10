В Новосибирске после принудительного лечения будут судить мужчину, застрелившего супругу

Прокуратурой Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя Мошковского района. Он обвиняется в убийстве супруги (ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, в ноябре 2019 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в ходе внезапно возникшего конфликта на почве ревности выстрелил в жену из охотничьего ружья. В момент происшествия в помещении находилась их несовершеннолетняя дочь.

После совершения преступления у мужчины развилось психическое расстройство, в связи с чем суд направил его на принудительное лечение.

Затем суд вернул уголовное дело в следственный комитет для организации предварительного расследования в общем порядке.

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Илья Николаев