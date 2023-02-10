Чиновников Бузулука уличили в покупке дорогой иномарки

Бузулукская межрайонная прокуратура обнаружила, что МУП «Капитальное строительство, архитектура и ипотечное кредитование» нарушило закон и купило дорогостоящее авто. Речь идет о легковой машине Skoda Karoq стоимостью 3,6 млн руб. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Правоохранители обнаружили, что чиновники заключили с ООО «Автосалон "Евразия"» договор на поставку соответствующего авто в декабре минувшего года. При этом «при описании предмета закупки ограничено количество потенциальных участников размещения заказа, поскольку параметры, указанные в спецификации к аукционной документации» «соответствовали лишь одной марке и модели автомобиля – Skoda Karoq», решили в контрольном органе.

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Кроме того, в документах в описании объекта закупки были указаны характеристики машины, которые не обусловлены служебной необходимостью и не влияют на ходовые свойства транспорта: декоративные вставки, атмосферная светодиодная подсветка салона, рейлинги на крыше и хром-пакет для боковых стекол. В связи с этим прокуратура внесла в МУП «КСАиИК» представление и потребовала расторгнуть договор купли-продажи автомобиля.

Георгий Портнов