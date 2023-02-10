Орловские потребители энергии задолжали «Квадре» 805 млн рублей

Задолженность жителей Орловской области перед местным филиалом генерирующей компании «Квадра» за отопление и горячую воду по данным на 1 февраля составила 805 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По ее информации, большая часть просроченной задолженности приходится на население Орла и Ливен — 324,9 млн руб. Бюджетные организации Орла задолжали еще 69 млн руб. О том, кто еще является должникам, не сообщается.

Сейчас «Квадра» ведет «активную претензионно-исковую работу». Юрлицам выставлены претензии на более чем 71 млн руб., в судах и службе судебных приставов находится задолженность свыше 47 млн. В отношении должников-физлиц на рассмотрении в судах находятся заявления на 53,3 млн, в исполнительном производстве — на 84,2 млн.

В 2020 году «Квадра» прорабатывал концессию на теплосети Орла. Инвестиции в модернизацию инфраструктуры могли составить 3 млрд руб. Однако позже власти отказались от этого проекта, а компанию выкупила структура «Росатома».

Подробнее о возможной концессии читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Орел погреется на "Квадре"».

Александр Прытков

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