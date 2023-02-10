79% жителей Ижевска не будут отмечать День всех влюбленных

В столице Удмуртии 79% опрошенных местных жителей не станут отмечать День всех влюбленных, сообщает пресс-служба SuperJob. Отметить праздник хотят 15% ижевчан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Однако 41% мужчин, состоящих в браке или отношениях, поздравят свою вторую половину и подарят цветы. Больше всего неравнодушных к празднику среди опрошенных моложе 34 лет (20% будут праздновать 14 февраля).

Среди представителей компаний 4% планируют праздновать День всех влюбленных. Чаще всего организуется почта с валентинками.