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79% жителей Ижевска не будут отмечать День всех влюбленных

В столице Удмуртии 79% опрошенных местных жителей не станут отмечать День всех влюбленных, сообщает пресс-служба SuperJob. Отметить праздник хотят 15% ижевчан.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Однако 41% мужчин, состоящих в браке или отношениях, поздравят свою вторую половину и подарят цветы. Больше всего неравнодушных к празднику среди опрошенных моложе 34 лет (20% будут праздновать 14 февраля).

Среди представителей компаний 4% планируют праздновать День всех влюбленных. Чаще всего организуется почта с валентинками.

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