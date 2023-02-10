Мужчина открыл стрельбу по зданию больницы в Сочи

В поселке Дагомыс полицейские задержали мужчину, который несколько раз выстрелил по зданию больницы, где работала его бывшая супруга. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

О стрельбе в полицию сообщила жительница поселка. Она пояснила, что ее бывший супруг пришел к зданию медучреждения, где она работала, и открыл огонь из оружия, конструктивно схожего с охотничьим ружьем. После этого он скрылся и выбросил его. Полицейские нашли оружие в лесополосе и направили на экспертизу.

В результате стрельбы никто не пострадал. Выстрелами повреждены окна аптечного пункта, расположенного на территории больницы.

Сотрудники уголовного розыска и Росгвардии задержали 39-летнего мужчину по месту проживания. Он отказался от прохождения медосвидетельствования. Полицейские установили, что разрешения на хранение огнестрельного оружия у подозреваемого нет. В отношении него составили административный протокол по ст. 6.9 КоАП РФ. По решению суда его арестовали на десять суток. Также на него завели дело по статье «Хулиганство», ему грозит до семи лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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