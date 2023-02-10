Девелоперы обсудят перспективы развития рынка Екатеринбурга на конференции ИД «Коммерсантъ-Урал»

Ведущие девелоперы и эксперты строительной отрасли Екатеринбурга обсудят планы на 2023 год и сделают прогноз о том, как будет развиваться рынок уральской столицы в непростых экономических условиях. 15 февраля издательский дом «Коммерсантъ-Урал» проведет круглый стол в бизнес-центре «Президент» на тему «Рынок недвижимости тренды и прогнозы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам организаторов, представители девелоперских компаний расскажут с какими трудностями они столкнулись в 2022 году, можно ли ждать роста цен и падения спроса в 2023 году, а также об освоении новых площадок и приходе новых игроков на уральский рынок недвижимости.

В качестве спикеров заявлены заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов, президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников, гендиректор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин, директор PRINZIP Геннадий Черных, заместитель гендиректора «Форум-групп» Сергей Мямин, гендиректор «Первостроитель» Виктор Иванисенко, гендиректор «Аконс Девелопмент» Алексей Обрезков и другие.

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